Жителя Алтайского края осудили за интимную близость со школьницей и угон автомобиля

18-летнего жителя Табунского района осудили за интимную близость с 15-летней школьницей. Кроме наказания за отношения с несовершеннолетней, вместе с товарищем их признали виновными в угоне автомобиля.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в июне 2020 года в одном из сел района парень вступил в интимные отношения со школьницей, что, несмотря на взаимное согласие, является уголовно наказуемым деянием. Спустя месяц после этого, молодой человек вместе с приятелем угнал автомобиль, который находился в гараже на придомовой территории в одном из населенных пунктов муниципалитета.

18-ти и 19-летний жители села признали вину в содеянном. Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил им два и три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.