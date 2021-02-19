Алтайский край вошел в список лидеров по цифровизации здравоохранения

Алтайский край вошел в список лидеров рейтинга цифровой зрелости субъектов России в сфере здравоохранения. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств.
Среди лидеров рейтинга по цифровизации здравоохранения он отметил Тульскую, Тамбовскую, Ленинградскую, Белгородскую, Кировскую, Сахалинскую, Пензенскую области, Республику Чувашию, Башкортостан и Алтайский край.
В списке отстающих оказались Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края, Еврейская автономная область и Республика Крым.
Замглавы Минздрава Павел Пугачев пояснил, что рейтинг разработан по итогам реализации в прошлом году федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ". В качестве критериев оценщики выделили инфраструктуру, оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение информационных систем, межведомственное электронное взаимодействие и другие.
Пугачев также отметил, что основными проблемными моментами в цифровизации остаются доступность свободных слотов для записи через интернет и подготовка электронных медицинских документов. По его мнению, для прослеживания пути пациента после записи необходима перестройка существующей архитектуры услуги, пишет пресс-служба регионального правительства.
Комментарии
Ну конечно, цифровизация есть, а медицины нет
сейчас, что в медицине, что в образовании - главное это рейтинги... Красиво отчитаться и попасть в федеральный ТОП... Реальные дела на втором плане...
Сколько уже этих баз создавалось, и Единая база всея руси, и как только они не назывались - итог печальный персональные данные гуляют по сети практически бесплатно. И звонят без устали сидельцы , и воруют деньги! Вы там главное карточку мою медицинскую не потеряйте! А то засужу!
1+ первая мысль самая правильная