Россиянин хранил в гараже шесть килограммов золота

Жителя Чукотки подозревают в незаконной скупке золота. В гараже у мужчины обнаружили шесть килограммов драгоценного металла, пишет РИА Новости.
"По данным следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота. При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма. По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26,4 млн рублей", – сообщили в региональном МВД.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее безработная жительница Москвы заявила о краже из квартиры драгоценностей и валюты на общую сумму 7,1 млн рублей. 37-летняя женщина рассказала полицейским, что неизвестный проник в помещение, подобрав ключи к замку входной двери.
Комментарии
Хммм... Им можно капусту квашеную придавливать, или гвозди им же на нем же править, ну или тент по углам придавливать... В общем чё хочешь можно с ним делать...
У мужика в гараже был свой пенсионный фонд, но государство опять ограбило.
Простому мужику за 26 миллионов до пяти лет колонии, а чиновнику или депутату за кражу миллиардов, назначают 4-5 лет условно!!!
Скупка это же НЕ воровство. Это частное лицо быстро прищучили, а вот организованные сети в якутии что по ТВ показывали и скупают и перепродают в китай золото, бивни мамонтов, и ничего....
и соглашусь с 11.03 часто за воровство миллионов условку дают
какое избирательное кривосудие у нас.
11:03- гость - "Простому мужику за 26 миллионов до пяти лет колонии, а чиновнику или депутату за кражу миллиардов, назначают 4-5 лет условно!!!"
И что в этом удивительного? Все так и должно быть в этой системе, отвыкайте от справедливости или...