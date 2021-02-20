Россиянин хранил в гараже шесть килограммов золота

Жителя Чукотки подозревают в незаконной скупке золота. В гараже у мужчины обнаружили шесть килограммов драгоценного металла, пишет РИА Новости.

"По данным следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота. При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма. По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26,4 млн рублей", – сообщили в региональном МВД.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее безработная жительница Москвы заявила о краже из квартиры драгоценностей и валюты на общую сумму 7,1 млн рублей. 37-летняя женщина рассказала полицейским, что неизвестный проник в помещение, подобрав ключи к замку входной двери.