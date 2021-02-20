Менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России

За минувшие сутки в России подтвердили 12 953 новых случая COVID-19. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заразившихся достигло 4 151 984.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1623), второе место занимает Санкт-Петербург (+1092), третье – Московская область (+690). Алтайский край с 151 случаем занимает 25-е место по стране.

Из больниц выписали еще 17 484 человека, всего в стране выздоровели 3 697 433 пациента.

С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 480 инфицированных, общее число летальных случаев за время пандемии достигло 82 876.