Мать убила двоих детей и пыталась покончить с собой в Москве

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Москвы, которая в одной из квартир убила своих детей 3 и 11 лет, а затем попыталась совершить самоубийство. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 20 февраля.
Женщину с ранениями шеи госпитализировали. Ей оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия работают следственные органы. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
Расследование гибели детей взял на личный контроль глава ГСУ СК России по столице Андрей Стрижов.
Комментарии
Чёт некоторые пытаются-пытаются, да всё никак не самоубъются(которая на морозе пыталась замерзнуть, да чёт выжила).
тупые наверное?
Пропьют мозги.