Ученый назвал категорию людей, для которой наиболее опасны изменения погоды

Резкие перепады температур и изменение погоды наиболее опасны для людей с повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическим синдромом: ожирением, сахарным диабетом второго типа и другими. Об этом Пятому каналу рассказал кандидат биологических наук Александр Мирошников.

По словам специалиста, перепады давления особенно опасны для метеочувствительных людей с вышеперечисленными заболеваниями. При этом чаще всего проблемы проявляются зимой – из-за ряда факторов, не связанных напрямую с изменением погоды.

"Холода за окном вызывают полную гиподинамию, то есть люди не выходят из дома. Сам холод непосредственно провоцирует повышение аппетита. Люди мало двигаются и много едят, соответственно, набирают лишний вес. А это повышает риски и заражения COVID-19, и заболевания сердечно-сосудистой системы", – пояснил Мирошников.

Ученый посоветовал во время перепадов температур побольше двигаться и корректировать рацион питания – убрать кофеиносодержащие продукты, снизить потребление соли и рафинированного сахара.