Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии

Бывший замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов рассказал о факторах, от которых зависит будущая пенсия. Об этом пишет "РГ".

По словам специалиста, на ее величину влияет размер фиксированной выплаты – числа коэффициентов на лицевом счете в ПФР и средств в системе обязательной накопительной пенсии.

"Фиксированные выплаты выплачиваются всем гражданам, которые имеют минимально необходимый трудовой стаж для получения пенсии по старости. К фиксированной части прибавляется страховая пенсия, и она у каждого своя", – сказал Сафонов.

Он также подчеркнул, что важным критерием является размер вашего заработка. Чем он больше – тем больше коэффициент.

Ранее экономист Сергей Кикевич назвал способ, при помощи которого россияне смогут накопить на пенсию в 100 тысяч рублей. По его словам, не стоит рассчитывать на банковские депозиты, нужно обратить внимание на рынок ценных бумаг.