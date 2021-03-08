Директор барнаульского зоопарка отмечает день рождения

8 марта депутату АКЗС, директору барнаульского зоопарка Сергею Писареву исполнилось 63 года. Политик посвятил своему дню рождения запись на своей странице в Instagram.

"Много это или мало? Не знаю! Знаю, что сыновей вырастил, деревьев целый лес посадил, дом построил. И счастлив! Счастлив от того, что всю жизнь делал только то, что очень люблю. Счастлив, что маму не подвел и она гордится мной. Счастлив от того что могу говорить то что думаю, — написал Писарев. — А ещё могу все забросить и просто всю ночь смотреть на звезды. Молодежь говорит старый, а я смеюсь и говорю — молодость проходит очень быстро, а старость даётся избранным. И планов у меня ещё на 63 года".

Сергей Писарев родился 8 марта 1958 года в Змеиногорске. В 1975 году, сразу после окончания школы, поступил в Новосибирский политехнический техникум. В 1976 году был призван на действительную военную службу в ряды Советской армии. С 1976 по 1978 год — срочная служба в Вооруженных силах СССР, с августа 1978 года — сверхсрочная служба на должностях начальника клуба воинской части, секретаря комитета ВЛКСМ полка, инструктора политического отдела по комсомольской работе. В этот же период заочно обучался в Горно-Алтайском государственном педагогическом институте.

В 1988 году Писарев продолжил трудовую деятельность в средней школе №105 г. Барнаула учителем географии. С 1991 года — заместитель директора школы по воспитательной работе. В 1995 году стал победителем конкурса "Учитель года 1995". В 1996 году назначен директором школы №105.

С 2000 по 2001 год — заведующий организационно-контрольным отделом администрации Октябрьского района. С ноября 2001 года по май 2006 года — заместитель главы администрации Индустриального района Барнаула по социальным вопросам.

С мая 2006 года возглавил ООО "Парк развлечений и отдыха "Лесная сказка". На базе зооуголка парка создал Барнаульский зоопарк. В интервью корреспонденту ИА "Амител" Писарев рассказывал, что зверинец начинался буквально "с двух курочек и двух кроликов".

"С двух курочек и двух кроликов, которых купили в 90-х на Старом базаре и показывали их посетителям. Сначала это был зооуголок. Он не выполнял те функции, которые предписывает закон о зоопарках. Поэтому сегодня мы говорим, что зоопарк был образован в 2010 году, когда мы выполняем все функции зоопарка — образовательную, научную. И, конечно же, основную функцию всех зоопарков — это восполнение видового многообразия на планете. Уж в этом-то году мы с этой задачей справились на "отлично",- рассказывал именинник.

В 2008 году был избран депутатом Барнаульской городской Думы. В декабре 2011 года был избран в краевой парламент по одномандатному избирательному округу № 23 (Индустриальный район г. Барнаула, часть), дважды переизбирался.

Член Русского географического общества. Член Союза писателей России. Женат, воспитал двоих сыновей.