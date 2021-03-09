Ставка по ипотеке в Алтайском крае снизилась на 2% за два года

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе 2021 года снизилась до отметки 7,33%, следует из итогового доклада Центробанка России.

За два года снижение составило около 2%. Так, в 2018 году средняя ставка достигла 9,56%, а в 2020-м – 7,67%.

Напомним, что программу льготной ипотеки правительство утвердило весной 2020 года. Сначала она действовала до ноября 2020 года, но затем ее продлили до июля 2021-го.

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По словам руководителя департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой, это нужно сделать, чтобы не было "избыточных рисков".

Данилова подчеркнула, что льготная ипотека стимулирует спрос на жилье, а он, в свою очередь, порождает рост стоимости недвижимости.

Схожей оценки придерживается глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что госпрограмма ипотеки под 6,5% очень помогла гражданам и застройщикам, однако она должна вовремя завершиться, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке.