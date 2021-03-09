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Новости

Ставка по ипотеке в Алтайском крае снизилась на 2% за два года

, ИА "Амител"
В январе показатель составил 7,33%
Фото: dom4life.ru

Фото: dom4life.ru

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе 2021 года снизилась до отметки 7,33%, следует из итогового доклада Центробанка России.

За два года снижение составило около 2%. Так, в 2018 году средняя ставка достигла 9,56%, а в 2020-м – 7,67%.

Напомним, что программу льготной ипотеки правительство утвердило весной 2020 года. Сначала она действовала до ноября 2020 года, но затем ее продлили до июля 2021-го.

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки. По словам руководителя департамента финансовой стабильности регулятора Елизаветы Даниловой, это нужно сделать, чтобы не было "избыточных рисков".

Данилова подчеркнула, что льготная ипотека стимулирует спрос на жилье, а он, в свою очередь, порождает рост стоимости недвижимости.

Схожей оценки придерживается глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что госпрограмма ипотеки под 6,5% очень помогла гражданам и застройщикам, однако она должна вовремя завершиться, чтобы избежать формирования пузырей на финансовом рынке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.03.2021 07:40
- гость -

1-3 норма ипотеке.

9.03.2021 09:47
гость

везде говорят снижение снижение .а по факту куда не обращался ниже 10 нет, да плюс еще страховка
схема как и с простыми кредитами ставки от 9-11% а по факту когда ответ (только после реального полного обращения) от17% в гору

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