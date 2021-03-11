Бийчанка хочет отсудить у мэрии почти 1 млн рублей за падение на автобусной остановке

Жительница Бийска намерена отсудить почти миллион рублей у дорожных служб и администрации наукограда. Татьяна Кейлер пыталась подойти к неочищенной остановке, упала и сломала ногу.

Как сообщает "Бийское телевидение", женщине пришлось делать операцию, тратить деньги на дорогостоящие лекарства, а сейчас она практически не выходит из дома. Ее интересы в суде представляет юрист из Кемерова.

Суд уже установил вину дорожной организации и обязал выплатить женщине компенсацию морального и материального вреда – около 430 тыс. рублей. Однако бийчанку это не устроило. Юрист готовит апелляцию, которую должны рассмотреть в краевом суде. Женщина хочет получить порядка 1 млн рублей.