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Ни зубов, ни денег: куда обратиться пациентам, которые обожглись на имплантации зубов

, ИА "Амител"
Стоматолог с 20-летним опытом работы в Израиле рассказал, почему "волшебных" имплантатов не бывает
Михаил Тодер, главный врач Международного центра имплантологии iDent, первого в России ZAGA-центра 

Михаил Тодер, главный врач Международного центра имплантологии iDent, первого в России ZAGA-центра 

Установка зубных имплантатов – дело довольно дорогостоящее. Многие боятся потратить сбережения или взять кредит на конструкции, которых хватит всего на несколько лет. В клинике iDent пояснили, что на самом деле ожидает пациента после имплантации и как врачи применяют конструкции, которые можно с уверенностью назвать бессрочными.

Современная медицина позволила решать в кресле хирургов-имплантологов такие задачи, которые раньше казались невозможными. К примеру, в Международном центре имплантологии iDent выполняют имплантацию по протоколу немедленной нагрузки. Речь идёт в том числе об операциях с использованием скуловых имплантатов (зигом), которые устанавливаются не в челюстную, а в более плотную и стабильную по структуре скуловую кость. Врачи способны вернуть к полноценной жизни даже тех пациентов, которых ещё совсем недавно считали безнадежными. Клиника iDent стала первым в России и единственным в Восточной Европе ZAGA-центром.

Однако успех операции зависит не от "волшебных" имплантатов, а от профессионализма врача. Кроме того, даже после идеально проведённой имплантации пациенту понадобится аккуратно соблюдать все рекомендации лечащего врача.

"Тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, можно со всей уверенностью назвать бессрочными – рассказал Михаил Тодер, хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent. – Если вы выполняете рекомендации врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры и если у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых видов серьёзных заболеваний), то работа эта пожизненная".

После операции пациент может практически сразу пользоваться установленной конструкцией. Получать удовольствие от любимых блюд, улыбаться без стеснения и свободно общаться с другими людьми – всё это доступно после такого вида имплантации. Предстоящая нагрузка заранее просчитывается и распределяется равномерно. Это помогает исключить перегрузку того или иного имплантата и обеспечить долговечность всей конструкции.

А как быть, если имплантат всё же не прижился? При отторжении одного или двух имплантатов при тотальном протезировании на имплантатах бояться нечего: конструкция легко снимается, выполняется ревизия, коррекция, и возвращается на место.

В период гарантийного обслуживания это всё выполняется бесплатно. Но даже если имплантат выпадет после гарантийного периода, надо понимать, что это не те расходы, которых стоит бояться.

Воспользуйтесь специальным предложением от клиники iDent: имплантация по протоколу немедленной нагрузки – от 299 тысяч рублей за полную челюсть, одиночная имплантация под ключ –45 тысяч рублей.*

Международный центр имплантологии iDent:
Адрес: г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 9Б, ЖК "Флотилия", "Адмирал М.П. Лазарев", станция метро "Октябрьская"
Тел. 8 (383) 383-29-54
E-mail: 2075577@ident-implant.ru
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* Подробности уточняйте у администраторов.

Лицензия ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.03.2021 09:27
- гость -

21 век. Челюсть стоит как авто. Дожили чё.

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