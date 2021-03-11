Министр культуры Крыма матом выругалась во время онлайн-совещания

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование в отношении главы Минкульта республики Арины Новосельской. Причиной стало то, что женщина выругалась матом во время онлайн-совещания.

В ходе проведения мероприятие произошло незапланированное подключение министра. В этот момент она и высказалась по поводу плохого качества видеосвязи.

"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование", — отреагировал на нецензурную брань Аксенов.

Новосельская извинилась перед коллегами за случившееся, сообщает РИА Новости.

Ранее пользователи соцсетей матерными мемами ответили на закон о запрете мата в социальных сетях.