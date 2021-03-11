Глава Минспорта РФ Олег Матыцин опроверг сообщение о своей отставке

Глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин опроверг сообщение о своей отставке. По его словам, ведомство идет "намеченным курсом".

"Абсолютно никакой почвы нет, новость оказалась не жизнеспособной, смысла на нее реагировать нет, мы продолжаем активно работать. Минспорт идет намеченным курсом, я и моя команда уверены, что готовы реализовать стратегию развития спорта. Нам есть чем заняться, и нет времени, чтобы заниматься расследованиями", – цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, 9 марта Telegram-канал "База" сообщил о возможной отставке министра спорта России. По информации издания, вместе с ним заявления написали и его заместители.