"ФорБанк" лишился лицензии за отмывание средств. Что делать его клиентам?

А что мне делать, если сумма вклада выше страхового лимита?

Если сумма вклада превышает 1,4 миллиона рублей, вы получите только страховой лимит. Остальные деньги можно попытаться получить от самого банка, если он будет проходить процедуру банкротства. Но шансы останутся минимальными, так как продажи активов банка-банкрота распределяются в счет оплаты налогов, обязательных платежей и прочего, а остальные выплаты осуществляются в последнюю очередь.

Повышенный страховой лимит вклада допускается только по эскроу-счетам, спецсчетам со средствами на капремонт и в тех случаях, когда деньги предназначаются человеку как наследство или возмещение ущерба жизни и здоровью, а также в качестве социальных выплат.