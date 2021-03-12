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"ФорБанк" лишился лицензии за отмывание средств. Что делать его клиентам?

, ИА "Амител"
Московский банк с филиалами в Барнауле лишён лицензии. А что теперь делать вкладчикам и другим клиентам?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Центробанк России лишил лицензии московскую финансово-кредитную организацию "ФорБанк" за многочисленные нарушения российского законодательства. Банк уличили в отмывании денег и теперь его ликвидируют. До этого момента ЦБ назначил "ФорБанку" временную администрацию. В Барнауле и Новоалтайске у этого банка расположено восемь филиалов. Что теперь делать их клиентам? Amic.ru отвечает.

1
"ФорБанк" ликвидирован. Как забрать мой вклад?
Поскольку банк лишился лицензии за незаконную деятельность, дальнейшим распределением и возвратом средств теперь будет заниматься Агентство социальных выплат. На сайте организации указано, что этот банк участвует в системе страхования вкладов. Поэтому вам можно спокойно обращаться с заявлением в агентство. Вас сориентируют, когда вы получите свой вклад и скажут, какой банк это сделает. Но вы должны помнить, что у страховки есть лимит по средствам – полную сумму вам вернут только в том случае, если она составляет не более 1,4 миллиона рублей.
2
А что мне делать, если сумма вклада выше страхового лимита?

Если сумма вклада превышает 1,4 миллиона рублей, вы получите только страховой лимит. Остальные деньги можно попытаться получить от самого банка, если он будет проходить процедуру банкротства. Но шансы останутся минимальными, так как продажи активов банка-банкрота распределяются в счет оплаты налогов, обязательных платежей и прочего, а остальные выплаты осуществляются в последнюю очередь.

Повышенный страховой лимит вклада допускается только по эскроу-счетам, спецсчетам со средствами на капремонт и в тех случаях, когда деньги предназначаются человеку как наследство или возмещение ущерба жизни и здоровью, а также в качестве социальных выплат.

3
А если у меня кредит или ипотека в "ФорБанке"?
Тем, у кого ипотека или потребительский кредит в банке, лишенном лицензии, необходимо найти порядок оплаты своих долговых обязательств непосредственно через Агентство социальных выплат или через его банки-партнёры. Обязательства перед кредитной организацией в случае её банкротства не прекращаются! Если в банке у клиента были как вклады, так и кредиты, суммы встречных денежных требований банка к вкладчику вычитаются при расчёте выплачиваемого Агентством возмещения.
4
А можно ли оплачивать коммунальные счета этому банку?

На сегодняшний день приём платежей за коммунальные услуги в "ФорБанке" всё ещё осуществляется при помощи приложения на смартфоне. Исключение – регоператор по вывозу мусора. Фирма просит не оплачивать через этот банк услугу "Обращение с ТКО". Барнаульцам и жителям Новоалтайска необходимо использовать реквизиты других банков.

Физические лица могут оплачивать услугу по системе "Город”, юридические лица – через "Альфа Банк".

5
А есть ли горячая линия, куда можно задать вопросы?
Да, есть. "ФорБанку" вы можете позвонить по круглосуточному телефону 8 (800) 511-86-97, Центробанк ответит на ваши вопросы по номеру 8 (800) 250 40 72, Агентство по страхованию вкладов проконсультирует по горячей линии 8 (800) 200-08-05.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

12.03.2021 17:48
Гость

Заработали рисовальщики, крышка с инспекции, а получил по щщам банк?? Как то несправедливо это! В любом уголовном деле где по украденным персональным данным директоров оформляют везде видна моська инспектора, причем нагло торчащая !

12.03.2021 17:52
- гость -

Ещё лет 10 коррупционно-воровского режима и в стране окажется три банка ВТБ, Сбер и Россия.

12.03.2021 17:56
- гость -

Мы уже видели как закрывали невиновный банк под такую формулировку. Грязно играют у нас в России. Так вот тогда, бизнес получил свои деньги с арестованных счетов только через 2 года, поразорялись почти все. Нагло до безобразия.

12.03.2021 18:03
Morena

Банк уличили в отмывании денег и теперь его ликвидируют.
----
Партия казала надо, центробанк ответил есть

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