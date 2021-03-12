"ФорБанк" лишился лицензии за отмывание средств. Что делать его клиентам?

Центробанк России лишил лицензии московскую финансово-кредитную организацию "ФорБанк" за многочисленные нарушения российского законодательства. Банк уличили в отмывании денег и теперь его ликвидируют. До этого момента ЦБ назначил "ФорБанку" временную администрацию. В Барнауле и Новоалтайске у этого банка расположено восемь филиалов. Что теперь делать их клиентам? Amic.ru отвечает.
Если сумма вклада превышает 1,4 миллиона рублей, вы получите только страховой лимит. Остальные деньги можно попытаться получить от самого банка, если он будет проходить процедуру банкротства. Но шансы останутся минимальными, так как продажи активов банка-банкрота распределяются в счет оплаты налогов, обязательных платежей и прочего, а остальные выплаты осуществляются в последнюю очередь.
Повышенный страховой лимит вклада допускается только по эскроу-счетам, спецсчетам со средствами на капремонт и в тех случаях, когда деньги предназначаются человеку как наследство или возмещение ущерба жизни и здоровью, а также в качестве социальных выплат.
На сегодняшний день приём платежей за коммунальные услуги в "ФорБанке" всё ещё осуществляется при помощи приложения на смартфоне. Исключение – регоператор по вывозу мусора. Фирма просит не оплачивать через этот банк услугу "Обращение с ТКО". Барнаульцам и жителям Новоалтайска необходимо использовать реквизиты других банков.
Физические лица могут оплачивать услугу по системе "Город”, юридические лица – через "Альфа Банк".
Комментарии
Заработали рисовальщики, крышка с инспекции, а получил по щщам банк?? Как то несправедливо это! В любом уголовном деле где по украденным персональным данным директоров оформляют везде видна моська инспектора, причем нагло торчащая !
Ещё лет 10 коррупционно-воровского режима и в стране окажется три банка ВТБ, Сбер и Россия.
Мы уже видели как закрывали невиновный банк под такую формулировку. Грязно играют у нас в России. Так вот тогда, бизнес получил свои деньги с арестованных счетов только через 2 года, поразорялись почти все. Нагло до безобразия.
Банк уличили в отмывании денег и теперь его ликвидируют.
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Партия казала надо, центробанк ответил есть