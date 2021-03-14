Косуля забежала в райцентр в Алтайском крае

Жители райцентра Угловского района сняли на камеру косулю, забежавшую в населённый пункт. Животное явно испугалось повышенного внимания и попыталось скрыться. Запись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Напомним, это уже не первый случай, когда косули выходят к людям. В начале февраля 2020 года бийчане заметили раненую косулю, которая лежала возле трассы. Животное доставили к ветеринарам, но оно погибло. Также косулю заметили в одном из дворов Бийска.

В конце 2020 года во время прогулки по лесу житель Алтайского края встретил косулю, которая вела себя очень необычно. Она не только не пыталась скрыться от человека, но и усиленно привлекала к себе внимание, издавая звуки, похожие на лай.