"Никому не нужны". Бийчане пожаловались на плачевное состояние дома

Фото: "Инцидент Бийск"

Жители дома № 22 на улице Трофимова в алтайском наукограде сделали снимки здания с осыпающейся штукатуркой и облезающими слоями краски. Кадры опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

"Дом в плачевном, аварийном состоянии, – поделись жильцы. – Отказалась от этого дома управляющая компания, мы никому не нужны. Куда обращаться?"

Многие комментаторы посоветовали не пускать дело на самотёк и организовать ТСЖ, а также "сброситься деньгами" и нанять людей, которые возьмутся за ремонт.

Напомним, в 2021 году в Барнауле запланирован снос и расселение 11 аварийных домов.