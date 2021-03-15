Учёные рассказали, когда Земля станет непригодной для жизни

Учёные из Японии совместно со специалистами NASA высчитали, когда погибнет Земля. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Из-за активности Солнца планета станет непригодной для жизни к 1 000 002 021 году. К такому выводу специалисты пришли после изучения динамики изменения Земли вместе с температурой небесного светила.

"Мы ничего фактически не можем сегодня сделать, чтобы через 1 миллиард лет на Земле не исчез кислород", – написали в научном журнале Nature Geoscience.

Отмечается, что к указанному году на Земле останутся только определённые виды бактерий, кислород будет выжжен, а на поверхность планеты будет действовать радиация.

Ранее дату начала апокалипсиса попытался назвать британский учёный Брайан Кокс. Он заявил, что через 5 млрд лет на Солнце закончатся запасы водорода, и тогда землян настигнет глобальная катастрофа.