Житель Алтайского края более 20 раз ударил знакомого ножом

СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя города Бийска. Мужчину обвиняют в убийстве.

По данным следствия, бийчанин в сентябре 2020 года находился в гостях у знакомого, где они распивали спиртное. Между собутыльниками произошёл конфликт, в ходе которого гость жестоко избил хозяина квартиры, после чего взял кухонный нож и нанёс оппоненту не менее 21 удара. От полученных травм 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия злоумышленник своей вины не признал. Дело передали в суд, рассказали в пресс-службе СК.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Алтайского края завершил расследование уголовного дела почти 30-летней давности. Сотрудникам ведомства удалось раскрыть убийство сторожа АГИКа, совершённое в июне 1993 года.