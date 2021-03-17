Двух незаконных торговцев нашли во время рейда в Барнауле

Администрация Центрального района провела очередное мероприятие, направленное на борьбу с незаконной торговлей. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
"Во время выезда на Правобережный тракт выявлена несанкционированная торговля без разрешительных документов промышленными товарами. Составлено два протокола об административной ответственности", – говорится в сообщении.
В соответствии со статьёй 62-2 закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-3С размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 5000 рублей.
Ранее сообщалось, что в Центральном районе Барнаула провели рейды по пресечению несанкционированной торговли. Во время трёх таких мероприятий специалисты объехали Змеиногорский и Правобережный тракты, а также шоссе Ленточный Бор и площадь Спартака.
Комментарии
Вес город в ларьках фруктов, лотерей и микрозаймов что аж пройти нельзя, а эти бездельники торговцев на трассе ищут.
то-то незамерзайку перестали продавать в Ленточном бору
Где ойл кассы на рынках. Кто ответит
Организации и индивидуальные предприниматели с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении следующих видов деятельности и при оказании следующих услуг:
торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, автофургонов, помещений контейнерного типа и других аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле непродовольственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством Российской Федерации;
На Спартака постоянно торгуют не понять чем, а они двух по трассе нашли, молодцы
17.03.2021 11:35
- гость -
Выходит,ккт нужно применять везде,за очень редким исключением. И торговцев наказали только за неправильное "размещение"?