Двух незаконных торговцев нашли во время рейда в Барнауле

Администрация Центрального района провела очередное мероприятие, направленное на борьбу с незаконной торговлей. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

"Во время выезда на Правобережный тракт выявлена несанкционированная торговля без разрешительных документов промышленными товарами. Составлено два протокола об административной ответственности", – говорится в сообщении.

В соответствии со статьёй 62-2 закона Алтайского края от 10.07.2002 №46-3С размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от 500 до 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Барнаула провели рейды по пресечению несанкционированной торговли. Во время трёх таких мероприятий специалисты объехали Змеиногорский и Правобережный тракты, а также шоссе Ленточный Бор и площадь Спартака.