На учительницу из Сибири завели уголовное дело из-за слитого в Сеть интимного видео

СК по Новосибирской области после проведённой проверки возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Татарска. Женщину обвиняют в развратных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

"По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнажённых частей тела", – сказано в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, пикантное видео, в котором учительница одной из школ Татарского района Новосибирской области снимает с себя одежду, попал в различные чаты. По словам женщины, ролик она записывала для своего молодого человека, но один из учеников взломал её страничку в социальной сети и разослал горячее видео.