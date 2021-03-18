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На учительницу из Сибири завели уголовное дело из-за слитого в Сеть интимного видео

, ИА "Амител"
Следователи считают, что педагог отправила ролик подростку
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

СК по Новосибирской области после проведённой проверки возбудил уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города Татарска. Женщину обвиняют в развратных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

"По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая, используя сеть Интернет, направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнажённых частей тела", – сказано в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, пикантное видео, в котором учительница одной из школ Татарского района Новосибирской области снимает с себя одежду, попал в различные чаты. По словам женщины, ролик она записывала для своего молодого человека, но один из учеников взломал её страничку в социальной сети и разослал горячее видео.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.03.2021 08:35
- гость -

Навального отравили, но дело не заводят - а в этой ситуации звезды на погоны так зарабатывают?!

18.03.2021 08:39
- гость -

Что-то я сомневаюсь, что 15-летний подросток получив видеозапись сразу схватил свой ноутбук и побежал в следственный комитет. Мы имеем ещё одно доказательство, что полицаи плюют на закон. А в частности Конституция РФ Статья 23. 2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

18.03.2021 08:50
- гость -

Странные школьники пошли. Мне бы моя молодая учительница отправила свои интимные фото - я бы точно никуда не побежал докладывать, а продолжил бы более тесное общение.

18.03.2021 08:56
- гость -

18.03.2021 08:50
- гость -

Он не докладывал, а разослал.

18.03.2021 08:58
- гость -

Да и тут школьник скорее всего никуда не побежал. Однако, как я считаю в подконтрольных кремлю соцсетях имеются специальные программы анализирующие пересылаемые фото и видео, как и текстовые файлы интересные из них отправляются сотрудникам в погонах.

18.03.2021 08:59
- гость -

Он не докладывал, а разослал.
---------

С чего вы так решили?

18.03.2021 09:01
ПЕТР

Хватит ребята о свободе переписки и пр. "лапши"! Роскомнадзор потребовал от операторов данные о переговорах, смс - посмотрите сегодня в новостной ленте.

18.03.2021 09:02
- гость -

18.03.2021 08:59
- гость -

Читать умеете новости?

18.03.2021 09:03
- гость -

Что ж у вас с бошками то?
Даже тут Навального и кремль преплели.
У многих из-за них обои дома отклеиваются

18.03.2021 09:08
- гость -

Читать умеете новости?
------------

Да. Процитируйте текст где вы это прочитали.

18.03.2021 09:08
- гость -

Всё ясно. Девочка вскипела из-за Навального.

18.03.2021 09:29
- гость -

18.03.2021 09:08
- гость -

Ясности не будет, если каша в голове - ведь классно не выходя из кабинета и дело уголовное состряпать и преференции поиметь...

18.03.2021 09:33
- гость -

А что текст то не процитировали? Я так хотел над вами посмеяться где вы в одном предложении первой части не верите, а второй верите.

18.03.2021 09:43
Гость

Почему учителя сходят с ума? Вот не шлют всякие глупости ни судьи, ни налоговые инспекторы, ни женщины-полицейские, ни даже продавцы и уборщицы...

18.03.2021 09:46
- гость -

О как разворачиваются события: сначала пацан виноват был, потом учительница, теперь Навальный руки приложил к этому...

18.03.2021 09:51
- гость -

09:43 Гость не шлют всякие глупости ни судьи, ни налоговые инспекторы, ни женщины-полицейские, ни даже продавцы и уборщицы...

поиск по интернету сделайте, много интересного для себя найдете, и про судей и полицейских...

18.03.2021 09:53
- гость -

Почему учителя сходят с ума? Вот не шлют всякие глупости ни судьи, ни налоговые инспекторы, ни женщины-полицейские
--------------

А вы думайте что если эти категории граждан такое сделают, то хоть один полицай рискнёт их посадить? В России за 20 лет хоть одного судью посадили или оштрафовали?

18.03.2021 10:00
Обыватель

А где можно посмотреть это скандальное видео?

18.03.2021 10:11
- гость -

а где посмотреть то?
скиньте ссыль

18.03.2021 10:23
- гость -

А что здесь преступного.

18.03.2021 10:53
- гость -

18.03.2021 08:35
- гость -
Навального отравили, но дело не заводят - а в этой ситуации звезды на погоны так зарабатывают?!

Заберите у Анального телефон, уже и на Амике тролит)))

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