Дети подожгли памятник Воину-освободителю в Татарстане

Дети подожгли памятник Воину-освободителю на бульваре Победы в Заинске. Четверо подростков жгли ветки у Вечного огня, затем положили их под монумент и он загорелся.

На место прибыли сотрудники МЧС, но памятник полностью сгорел.

Полиция установила личности детей, на родителей составили протоколы. Возбуждено уголовное дело об уничтожении захоронений и мемориальных сооружений в честь погибших защитников Отечества, максимальное наказание - пять лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артёме.Коммунальщики очистили монумент.