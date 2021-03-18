Рублю предрекли очередное ослабление

Во второй половине 2021 года курс рубля может составлять 77 рублей к доллару и 90 рублей – к евро. Такое мнение выразил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.
В разговоре с "Российской газетой" финансист отметил, что второе полугодие традиционно более слабое для российской валюты. Это связано в том числе и с ростом выплат по внешнему долгу и дивидендов зарубежным инвесторам.
В то же время будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. Рост при этом будет связан с открытием границ и восстановлением отечественной экономики, объяснил специалист.
Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрёк обвал доллара к концу апреля. По его словам, курс американской валюты к тому времени опустится до 71 рубля. Кроме того, подобное будущее ждёт и евро, стоимость которого в следующем месяце не превысит 85,45 рубля, считает эксперт.
Комментарии
Очень оптимистичные прогнозы. Лично я думаю, что если на выборах не случится чудо, то к декабрю нас ждет доллар по 90.
После высказывания Байдена о Путине рубль уже просел, т.ч. можем второй половины года и не дождаться...
Если все эти ванги точно знают когда и что взлетит или просядет, почему они до сих пор не миллиардеры. Лично я бы запретил подобные пубдикации, как разновидность мошенничества, и разбирался бы, кто их заказывает и финансирует
18.03.2021 13:48
- гость -
Верёвку с мылом подарить или сами найдёте, всепропальщики хреновы.
видео:
Небополитика. Взгляд с высоты веков.
18.03.2021 14:00
- гость -
Сам пользуйся! И с чего, ты полунеграмотный решил, что все пропало! Наш вождь неоднократно заявлял - "низкий" рубль выгоден экономике РФ, в свободном доступе видео есть!!!