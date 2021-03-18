Рублю предрекли очередное ослабление

Во второй половине 2021 года курс рубля может составлять 77 рублей к доллару и 90 рублей – к евро. Такое мнение выразил главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев.

В разговоре с "Российской газетой" финансист отметил, что второе полугодие традиционно более слабое для российской валюты. Это связано в том числе и с ростом выплат по внешнему долгу и дивидендов зарубежным инвесторам.

В то же время будет расти спрос на импорт и спрос на валюту для зарубежных поездок. Рост при этом будет связан с открытием границ и восстановлением отечественной экономики, объяснил специалист.

Ранее финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрёк обвал доллара к концу апреля. По его словам, курс американской валюты к тому времени опустится до 71 рубля. Кроме того, подобное будущее ждёт и евро, стоимость которого в следующем месяце не превысит 85,45 рубля, считает эксперт.