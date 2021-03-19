Экс-следователя из Сибири задержали за торговлю новорождёнными вместе с мужем

Экс-следователя Главного следственного управления задержали в Красноярске вместе с мужем. Супругов подозревают в организации торговли новорождёнными детьми.

Как пишет Telegram-канал Mash Siberia, 34-летняя Евгения Гончаровская раньше занимала должность следователя по особо важным делам в красноярском ГСУ СК, однако после уволилась и начала работать со своим мужем Станиславом, которому принадлежала компания "Дидилия".

Бизнесмен находил женщин и отправлял в Камбоджу на процедуру искусственного оплодотворения, а после родов в Красноярске отдавал детей новым родителям. Суррогатные матери получали по 850 тысяч рублей.

Всего, по информации следователей, Гончаровские продали 19 младенцев, однако их может быть и больше. Изъятые дети сейчас в доме малютки. Под стражей находятся четыре человека: бизнесмен, двое его знакомых и одна из мамочек – 27-летняя гражданка Казахстана. Они пробудут под арестом как минимум до 22 апреля. Следствие подало ходатайство о такой же мере пресечения и для экс-сотрудника.