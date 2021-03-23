Первые шаги в искусстве: как не отбить у ребёнка желание рисовать

В каждом маленьком ребёнке живёт большой художник. И рисование для него – это не просто способ занять время. Это в первую очередь возможность познать мир и творчески заявить о себе.

Но почему лишь немногие развивают заложенные природой навыки в более старшем возрасте, а профессиональное образование и вовсе получают единицы? На этот вопрос лучше всего отвечают сами дети, забросившие "художки": им становится скучно. Скучно от строгих академических программ, от отсутствия обратной связи со стороны педагогов, от необходимости подстраиваться под ритм большой группы.

Куда отдать ребёнка рисовать?

Когда художник Татьяна Бехало решила открыть студию рисования "ProИЗО" в Барнауле, она принципиально подошла к организации учебного процесса. И первым делом переосмыслила традиционную образовательную программу: из теории оставила лишь самое главное, без чего невозможно развитие практических навыков. В итоге 80% времени е` ученики посвящают не скучным лекциям, а именно рисованию.

При этом себя Татьяна называет не педагогом, а соучастником творческого процесса. Подойти – и не раз за урок – к каждому ученику, "поправить руку", подсказать, как лучше положить мазок, похвалить или приободрить, если не даётся сложный фрагмент. Это помогает лучше настроиться на волну ребёнка и не задеть его ранимую творческую натуру.

Чтобы уделить внимание всем гостям изостудии, занятия здесь проходят в мини-группах – не более восьми человек. Так удаётся максимально индивидуализировать подход к каждому. Ведь кто-то схватывает тему на лету и мгновенно воплощает её на мольберте, а кому-то необходимо дождаться вдохновения и испортить не одно полотно, прежде чем результат оценит самый строгий внутренний критик.

Индивидуальный подход прослеживается и в формировании курсов. Самых маленьких художников – от 5 до 8 лет – в студии "ProИЗО" обучают по программе "Первые шаги". Малышам в доступной форме объяснят "взрослые" основы академического рисунка и живописи, научат рисовать буквально всем, что оставляет следы на бумаге. А ещё разбавят рисование лепкой и созданием аппликаций и коллажей.

"Эти техники дают юным художникам возможность развивать воображение и мелкую моторику, аккуратность и усидчивость и помогают полноценно раскрыть художественный талант каждого из них", – отмечает Татьяна Бехало.

Когда можно пойти учиться?

28 марта стартует новый поток курса "Первые шаги". Чтобы работающим мамам было удобнее водить малышей на занятия, они проходят в воскресенье. Стоимость абонемента – 1850 рублей в месяц.

Поскольку занятия проводятся в малых группах, необходимо заранее записать своего малыша. Удобных способов много: на сайте студии, по телефону (3852) 595-464, через WhatsApp на номер +7-923-005-04-71 или "Инстаграм".

И помните: стать художником может каждый ребёнок. Важно – правильно и вовремя поддержать его природные способности и не дать ему заскучать в процессе учёбы.

Студия рисования "ProИЗО"

Барнаул, пр. Социалистический, 109, 4 этаж, 411 кабинет

Телефоны: +7 (3852) 595-464, +7 (923) 005-04-71

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