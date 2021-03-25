Бийчанка пыталась обменять в банке поддельные 100 долларов, привезённые из-за рубежа

Сотрудники одного из банков Бийска обратились в полицию и рассказали, что 31-летняя горожанка пытается обменять 100-долларовую купюру с признаками подделки. Об этом рассказали в МВД.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Купюру изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что деньги поддельные.

"Предварительно установлено, что девушка получила купюру на отдыхе за границей. Отметим, что валюта с подобной серией и номером на территории Алтайского края ранее не встречалась", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился начальник службы безопасности одного из крупных супермаркетов Бийска. Мужчина рассказал, что кассир проверила банкноту, полученную от 37-летней покупательницы, с помощью специального аппарата, который и выявил фальшивку. Оказалось, что купюру женщине дал сосед.