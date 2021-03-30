Ведущую Первого канала Екатерину Стриженову госпитализировали со съёмок

Телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу после падения во время съёмок телепередачи "Время покажет". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

"Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир", – сказано в сообщении.

На Первом канале Стриженова ведёт передачи "Доброе утро" и "Время покажет". Также она известна ролями в проектах "Домик в сердце", "Дедушка моей мечты", "Убийство на 100 миллионов", "Куприн".

Ранее сообщалось, что 62-летнего российского музыканта Александра Маршала госпитализировали из собственного дома в подмосковной Барвихе. По информации издания, артиста увезли в больницу в "предынсультном состоянии".