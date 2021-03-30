Ведущую Первого канала Екатерину Стриженову госпитализировали со съёмок

Телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу после падения во время съёмок телепередачи "Время покажет". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
"Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир", – сказано в сообщении.
На Первом канале Стриженова ведёт передачи "Доброе утро" и "Время покажет". Также она известна ролями в проектах "Домик в сердце", "Дедушка моей мечты", "Убийство на 100 миллионов", "Куприн".
Ранее сообщалось, что 62-летнего российского музыканта Александра Маршала госпитализировали из собственного дома в подмосковной Барвихе. По информации издания, артиста увезли в больницу в "предынсультном состоянии".
Комментарии
Карма или шаман?
Непонятно, зачем она шла задом. Они там под веществами все?
Нечо над стареньким Байденом потешаться было, карма не заставила ждать.
08:17, нужен был ей твой старый хрыч.
Точно карма. Как она крыла тех, кто уезжает из страны, а у самой дочь следом в США родила (живёт она у нее там). Лживая, получается?
Пропагандисты жалости не заслуживают. Но большие гонорары скрасят ненависть россиян к ним.
30.03.2021 14:18
Fkt
Поди лягушек в детстве надувал?