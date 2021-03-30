Мать погибла, трое детей пострадали в ДТП под Новосибирском

Женщина погибла и четверо человек пострадали в результате ДТП с фурой в Новосибирской области. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на областное УГИБДД.

Авария произошла вечером 29 марта на трассе Р-254 "Иртыш" в Татарском районе. Водитель автомобиля Nissan Tiida, 29-летняя женщина, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком MAN.

"В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Nissan, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 г. р. Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 26 марта в Новосибирской области в результате ДТП погибли двое взрослых и ребёнок. На той же дороге – Р-254 "Иртыш" – Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ.