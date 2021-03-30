Мать погибла, трое детей пострадали в ДТП под Новосибирском

Женщина погибла и четверо человек пострадали в результате ДТП с фурой в Новосибирской области. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на областное УГИБДД.
Авария произошла вечером 29 марта на трассе Р-254 "Иртыш" в Татарском районе. Водитель автомобиля Nissan Tiida, 29-летняя женщина, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком MAN.
"В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Nissan, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 г. р. Женщина скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу", – рассказали в ведомстве.
Напомним, 26 марта в Новосибирской области в результате ДТП погибли двое взрослых и ребёнок. На той же дороге – Р-254 "Иртыш" – Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ.
Комментарии
21 век на дворе, а в Россиюшке всё ещё выезжают на полосы встречного движения на крупных федеральных трассах. Срамота.
Аборигену
Зато у нас есть ЦЫрконы и Калибры. И еще подводные лодки, умеющие всплывать из-под льда.
30.03.2021 12:58
АБОРИГЕН
по всей России четыре полосы не сделать - очень дорого. Но сильнонапряженные участки давно пора четыре полосы сделать. Новосибирск - Бийск это просто трэш. на трассе уже пробки реально
30.03.2021 12:58
АБОРИГЕН
21 век на дворе, а в Россиюшке всё ещё выезжают на полосы встречного движения на крупных федеральных трассах. Срамота.
У нас конечно не под Киевом, дороги строятся, но все торопятся, только куда?
АБОРИГЕН, что то не отметился про награду губернатору. Не порядок, кураторы не одобрят, долго спишь)))
30.03.2021 13:11
- гость -
А по всей России и не надо, только там где есть крупные федеральные трассы, а их у нас не так и много. Не дороже чем экономический ущерб от неразвитости междугородней автомобильной дорожной сети. У нас как то любят говорить про дорого а вот про то что дороже когда ничего не делать, говорить не любят.
30.03.2021 13:22
- гость -
Прими седативное и ложись спать, кураторы не одобрят.
машина с правым рулем была? если да то тогда все понятно....
30.03.2021 13:35
иван
Любой ГРАМОТНЫЙ владелец "правого руля" знает как безопасно совершать обгон.То же самое можно сказать и про владельцев "левого руля", ортодоксальный ты наш.
30.03.2021 13:35
иван
ты еще женщину сюда приплети полоумник.
30.03.2021 13:44
- гость -
Раз залетела с детьми в грузовик, однозначно что-то не так с вождением.
маловероятно, чтобы относительно свежая тиида была с правым рулем
Или гололед, или поломка, или плохо стало...
А как вы свежесть тииды определили?
А как вы свежесть тииды определили?
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посмотрите на форму стекла задней пассажирской двери. она с изломом. машина не позднее 2011 года
да и вообще тиида выпускалась с 2004 года, не старая машина
хотя.... это только признак того, что седан, наверное, не хэтчбек.
И что с того? В 2011 в Японии машины перестали выпускать с правым рулём?
У меня праворукая тиида 2012 г. Так что вы в воду того....
30.03.2021 14:44
гiсть
30.03.2021 15:02
- гость -
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Если хотите определить расположение руля, то надо не со "свежестью" автомобиля гадать, а на поводки стеклоочистителей смотреть. У этой Тииды руль левый.