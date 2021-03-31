Барнаулец попросил знакомого оформить на себя автокредит, но перестал платить

23-летний барнаулец обратился в полицию и рассказал о том, что по просьбе своего 33-летнего знакомого он приобрёл в кредит автомобиль. После этого молодой человек отдал машину приятелю по договору аренды, при условии, что тот будет погашать долг.

"На протяжении нескольких месяцев мужчина производил оплату, однако в связи с возникшими финансовыми трудностями перестал платить и решил продать машину за 350 000 рублей. В январе потерпевший попросил приятеля вернуть транспортное средство, на что тот ответил отказом и стал избегать общения", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Молодой человек узнал, что у машины уже другой владелец. Оказалось, что приятель подделал подпись хозяина и продал авто.

Злоумышленник во всём признался. Его осудят по статье "Присвоение, совершённое в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что в селе Саратовка Рубцовского района полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля Mazda. По данным полиции, 26-летний сельчанин завладел машиной посреди дня. Иномарка принадлежала его родственнику.