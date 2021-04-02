Глава Ростуризма заявила, что с удовольствием будет возвращаться на Алтай

Глава Ростуризма Зарина Догузова посетила стенд Алтайского края на выставке "Интурмаркет". Об этом сообщает официальный сайт региона.

Чиновница продегустировала алтайские напитки, которые представила ресторация "Горная аптека", а также поделилась воспоминаниями о своём отдыхе на Алтае весной прошлого года.

"Алтай – это абсолютная любовь, волшебный край с невероятной по красоте природой, удивительным местным колоритом и этникой, поэтому я с удовольствием буду возвращаться на Алтай снова и снова", – сказала Зарина Догузова.

Чиновница также не исключила вероятность того, что посетит второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт в Барнауле.

Ранее сообщалось, что Догузова провела отпуск в Горном Алтае. В качестве места для отдыха чиновница выбрала модульный отель палаточного типа со всеми удобствами.