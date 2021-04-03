Барнаульская лыжница завоевала свою первую медаль на чемпионатах России

Лыжница Яна Кирпиченко, выступающая за Алтайский край, завоевала свою первую медаль на чемпионатах России. 2 апреля в Тюмени прошли эстафетные гонки: 4×10 км у мужчин и 4×5 км – у женщин, пишет "Алтайский спорт".
Яна Кирпиченко выступала за команду Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Вместе с ней в составе были Марина Черноусова из Сахалинской области, Диана Головань из Республики Хакасия и Вероника Степанова из Камчатского края.
В итоге девушки завоевали третье место.
Первое место в женской эстафете заняла команда Тюменской области (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) – 56 минут 21,1 секунды, серебряным призёром стала команда Татарстана (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко) + 59,5 секунды. Сборная СФО и ДВО проиграла чемпионскому составу 1 минуту 5,3 секунды. Четвёртое место у команды Архангельской области в составе Светланы Николаевой, Натальи Непряевой, Светланы Заборской и Екатерины Ядовиной (+1 минута 5,6 секунды).
Напомним, 4 марта барнаульская лыжница Яна Кирпиченко в составе женской сборной России заняла второе место в эстафете 4 х 5 километров.
Комментарии
Молодец!!!!
Молодец землячка!!!
Но пропаганде интереснее падшая тётушка Бутина...
Я так и не понял, кого там Кирпиченко "порвала". Третье место её команда взяла лишь благодаря той девушке ( Вероника Степанова), что бежала на последнем этапе, отыграла на 5 километрах минутное отставание и сумасшедшим рывком на финише опередила соперницу на 0,3 секунды.