Барнаульская лыжница завоевала свою первую медаль на чемпионатах России

Лыжница Яна Кирпиченко, выступающая за Алтайский край, завоевала свою первую медаль на чемпионатах России. 2 апреля в Тюмени прошли эстафетные гонки: 4×10 км у мужчин и 4×5 км – у женщин, пишет "Алтайский спорт".

Яна Кирпиченко выступала за команду Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Вместе с ней в составе были Марина Черноусова из Сахалинской области, Диана Головань из Республики Хакасия и Вероника Степанова из Камчатского края.

В итоге девушки завоевали третье место.

Первое место в женской эстафете заняла команда Тюменской области (Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина) – 56 минут 21,1 секунды, серебряным призёром стала команда Татарстана (Христина Мацокина, Алия Иксанова, Анна Нечаевская, Анастасия Доценко) + 59,5 секунды. Сборная СФО и ДВО проиграла чемпионскому составу 1 минуту 5,3 секунды. Четвёртое место у команды Архангельской области в составе Светланы Николаевой, Натальи Непряевой, Светланы Заборской и Екатерины Ядовиной (+1 минута 5,6 секунды).

Напомним, 4 марта барнаульская лыжница Яна Кирпиченко в составе женской сборной России заняла второе место в эстафете 4 х 5 километров.