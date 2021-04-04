Почти 100 млн рублей выделили на ремонт детских садов в Алтайском крае

В 2021 году в Алтайском крае приступили к ремонту 14 детских садов. На эти цели из краевого бюджета выделили 98 млн рублей.

Учреждения отремонтируют в Алейском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, Красногорском, Краснощёковском, Курьинском, Родинском, Тальменском районах региона, также в городах Бийске и Заринске, пишет пресс-служба регионального правительства.

"Когда родители приводят ребёнка в детский сад, они в первую очередь обращают внимание на его оформление и условия, которые созданы в группах. Ведь именно здесь дети проводят большую часть времени – играют, занимаются, развиваются. После проведения ремонтных работ в группе наши малыши получат возможность расти и развиваться в новых комфортных условиях. Им будет уютно и тепло здесь, а каждый день будет наполнен новыми знаниями и радостным смехом", – подчеркнула заведующая детским садом в Родинском районе Валентина Шило.

На ремонт этого детсада направили 1,8 млн рублей. На эти деньги заменят полы, окна, двери, системы водоснабжения и отопления, а также выполнят внутренний косметический ремонт.

Ранее сообщалось, что детский сад № 248 в Барнауле начал принимать детей, страдающих диабетом. Дошкольное учреждение получило соответствующий сертификат. У воспитанников будут вести постоянный контроль сахара в крови, а также кормить едой по специально разработанному меню.