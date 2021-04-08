Константин Хабенский не будет играть в спектакле "Интуиция" в алтайской Драме

Актёр и режиссёр Константин Хабенский не будет играть в спектакле "Интуиция", который сам ставит на сцене Театра драмы им. В.М. Шукшина. Об этом сообщается на странице театра в Instagram.

Ранее стало известно, что спекулянты предлагают билеты на премьеру спектакля по цене, превышающей номинал в два раза. Зрители предположили, что ажиотаж связан с присутствием на сцене Хабенского, однако в Драме ответили, что "Константин Юрьевич не будет играть в премьерных спектаклях".

"Нам очень лестно, что будущая премьера вызвала такой ажиотаж! Но, пожалуйста, не покупайте эти билеты (у спекулянтов, – прим. ред.). Спектакль будет идти ещё не один сезон, его смогут посмотреть все желающие", – подчёркивают в театре.

При этом в октябре 2020-го директор Драмы Любовь Березина говорила, что Хабенский не просто поставит спектакль, но и сам сыграет одну из ролей в трёх премьерных показах.

Напомним, сценаристом сюжета "Интуиции" является Александр Цыпкин. Основой спектакля станут монологи умерших людей, в которых они вспоминают свой последний день жизни. Их речи подслушают ангелы и решат, кому дать шанс прожить этот день ещё раз и сделать то, что человек не успел. Премьера в театре драмы состоится 27 мая.