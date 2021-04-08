Ещё две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за паводка

Движение ещё по двум трассам Алтайского края перекрыли из-за резкого подъёма уровня воды. Движение на автодороге Калининский – Сибирячиха – Александровка и на подъезде к селу Нижнеозерскому в Усть-Пристанском районе закрыто для движения автомобилей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, причиной стал резкий подъём уровня воды в реках Ануй и Озернуха. Ведомство просит водителей искать пути объезда этого участка.

Напомним, что 7 апреля участок автодороги Алейск – Безголосово – а/д К-13 перекрыли из-за подъёма талых вод до уровня моста. Альтернативный проезд до села Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.