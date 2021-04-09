Тест: проверь свои знания по русскому языку

10 апреля Тотальный диктант будут писать в 60 странах мира. На некоторых очных площадках (в том числе в Барнауле) уже не осталось свободных мест. Проверить свои знания планируют люди от 7 до 90 лет. Многие откладывают в сторону все дела, чтобы узнать, насколько хорошо владеют русским языком.

Кстати, стать участником акции можно даже не выходя из дома. Для этого нужно пройти регистрацию на официальном сайте.

А мы подготовили специальный тест для разминки мозгов перед диктантом. Вы можете узнать, хорошо ли вы помните правила русского языка и какие знания вам стоит подтянуть.

Уверены, у вас всё получится. Поехали!

Подробнее о том, что такое Тотальный диктант, где его написать барнаульцам и когда будут известны результаты, читайте тут.