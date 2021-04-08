18 человек осудили за бунт в алтайском СИЗО

Группу из 18 человек признали виновной в бунте в СИЗО Республики Алтай, который произошел в 2016 году. Заключенные забаррикадировались в камерах и уничтожили аппаратуру для наблюдения. Как пишет портал "Новости Горного Алтая", зачинщиком бунта был Айдыс Чыргал.

"С пятью сокамерниками он расшатал стол и две лавки, вырвав их опоры, вмонтированные в бетонный пол, после чего этими предметами забаррикадировал входную дверь. Остальные участники массовых беспорядков, следуя призыву осужденного, повредили и уничтожили видеокамеры, установленные внутри камерных помещений. В результате противоправных действий было повреждено и уничтожено имущество учреждения на общую сумму свыше 150 тыс. рублей, дезорганизована деятельность следственного изолятора", — сказано в сообщении.

Никто их бунтарей своей вины не признал, но все они получили реальные сроки.

Ранее сообщалось, что 36-летняя жительница Алтайского края предстанет перед судом и тем самым продлит себе уже имеющийся срок за то, что она устроила бунт в колонии.