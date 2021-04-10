Названа доля работающих по профессии жителей России

По профессии, указанной в дипломе, работают около 40% россиян. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Еще 22% респондентов заняты в смежной сфере, а 38% – что занимаются непрофильной работой. Чаще всего по специальности или в смежной сфере работают врачи (100%), юристы (99%) и главные бухгалтеры (92%). Реже всех – менеджеры по продажам (29%), специалисты по работе с клиентами (31%) и менеджеры по логистике (46%).

Всего в опросе участвовали 3,5 тысячи жителей России с оконченным высшим образованием.

Напомним, что ранее представитель сервиса "Зарплата.ру" назвал наименее востребованные профессии в Алтайском крае. Согласно их исследованию, меньше всего вакансий публикуют для детского психиатра и психиатра-нарколога.