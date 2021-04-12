СГК: из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле могут ограничить подачу тепла

На время переключения потребителей барнаульской ТЭЦ-2 на резервный теплоисточник возможно ограничение подачи тепла, сообщили в Telegram-канале СГК Барнаул. Ранее на электростанции обрушилась часть трубы.
"На время переключения части потребителей барнаульской ТЭЦ-2 на резервные схемы теплоснабжения – от барнаульской ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной – может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, посёлков Восточный и ВРЗ", – говорится в сообщении.
Напомним, сейчас в Барнауле устраняют последствия обрушения трубы на ТЭЦ-2. Инцидент произошёл вечером 11 апреля. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На время ремонтных работ тепловую нагрузку распределят между другими теплоисточниками.
Комментарии
То то у нас на Потоке сегодня ночью у пол дома отопления прорвало
Стеллу шатали и трубу расшатали! Знамение для всех чиновников Алтайского края.
Ибо нефиг отдавать государственное имущество в частные руки! Им только яхты строить и людей обдирать - строить ТЭЦ им нерентабельно, а то что наследие СССР скоро износится вообще лучше не думать!!!
Не могут, а уже ограничили. Батареи почти холодные.
Трубу обратно запили. Давай запиливай
И почему это не произошло в 40 градусные морозы?