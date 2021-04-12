В Бийске открыли облачный сервис для бизнеса Mango Office

Линейка Mango Office ориентирована на средний и крупный бизнес. Она предназначена для организации профессиональных продаж и клиентского сервиса с высокой скоростью реагирования на обращения и непрерывным контролем качества работы менеджеров и консультантов. Также "Манго Телеком" предоставляет унифицированный инструментарий для совместной работы, включая весь комплекс современных решений – от корпоративного мессенджера до системы видео-конференц-связи.

С начала апреля в Бийске на платформе Mango Office будет доступно подключение многоканальных телефонных номеров в коде (+7 3854), это откроет доступ к технологиям "Манго Телеком" для предприятий.

"Манго Телеком" обеспечивает связь с клиентами и совместную работу персонала более чем для 55 тысяч российских компаний. Решениями Mango Office чаще всего пользуются предприятия розничной и оптовой торговли, компании различных отраслей сферы услуг, включая медицинские, а также производственные и строительные организации. "Манго Телеком" многократно отмечен профессиональными наградами, в 2020 году оператор получил "Премию Рунета" в номинации "Технологии VS коронавирус" – за сервисы для удалённой работы.