В Госдуме предложили продлить майские выходные за счет новогодних праздников

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Об этом сообщает РИА Новости.

"Новогодние каникулы надо сократить дня на три, а эти три дня прибавить – как раз между майскими праздникам", — сказал он.

Миронов добавил, что "зимой людям делать нечего", а весной "все на даче будут в мае". Депутат отметил, что в случае подобного переноса, 7 января нужно все-таки оставить выходным днем. Для зимнего отдыха, по его мнению, достаточно пяти дней и 7 января.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о намерении сделать дни между майскими праздниками нерабочими. По его словам, у Владимира Путина есть рабочие планы на это время.