Барнаульцам предлагают арендовать помещение бывшего бара в центре города

Помещение свободного назначения в здании по адресу проспект Красноармейский, 73а, предлагают взять в аренду на одном из популярных сервисов объявлений. Ранее здесь находился бар Hairy Lemon.

"Сдам в долгосрочную аренду помещение свободного назначения (2 этаж). Центр города. Красная линия. Подходит под любую торгово-развлекательную деятельность (кафе, бар, ресторан, ночной клуб, магазин и т.д.). Собственник", – пишет автор объявления.

Он предлагает договорной размер арендной платы и арендные каникулы на время ремонта.

Ранее стало известно, что цена ДК "Моторостроителей" в Барнауле на повторных торгах снизилась на 15 млн: со 154,2 млн до 138,8 млн рублей. В ходе первого аукциона желающих купить дом культуры не нашлось.