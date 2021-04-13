Цикл замены ноутбука в России составляет примерно четыре года, и чтобы он прожил дольше, нужно придерживаться нескольких простых правил. Об этом рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

По его словам, в первую очередь нужно не позволять аккумулятору ноутбука полностью разряжаться. Это связано с тем, что любой аккумулятор имеет ограниченное количество циклов зарядки, и чем реже его заряжать, тем дольше срок службы.

Во-вторых, следует соблюдать температурный режим, поскольку литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном и работают ноутбуки, плохо переносят высокие температуры.

"Оптимальная температура для работы ноутбука от +10 градусов до +30, а хранить ноутбук можно при температуре от -25 градусов, до +45. Всё, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку", – сказал Рябинин в беседе с радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в России могут подорожать ноутбуки. Это связано с нехваткой чипов и комплектующих, поставки которых нарушила пандемия.