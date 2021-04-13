Цикл замены ноутбука в России составляет примерно четыре года, и чтобы он прожил дольше, нужно придерживаться нескольких простых правил. Об этом рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.
По его словам, в первую очередь нужно не позволять аккумулятору ноутбука полностью разряжаться. Это связано с тем, что любой аккумулятор имеет ограниченное количество циклов зарядки, и чем реже его заряжать, тем дольше срок службы.
Во-вторых, следует соблюдать температурный режим, поскольку литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном и работают ноутбуки, плохо переносят высокие температуры.
"Оптимальная температура для работы ноутбука от +10 градусов до +30, а хранить ноутбук можно при температуре от -25 градусов, до +45. Всё, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку", – сказал Рябинин в беседе с радио Sputnik.
Ранее сообщалось, что в России могут подорожать ноутбуки. Это связано с нехваткой чипов и комплектующих, поставки которых нарушила пандемия.
Комментарии
Работаю на блоке питания 220 в без АКБ.
Телевизор от АКБ почему-то только выживальщики смотрят, а ноутбуку АКБ подавай.
ноуту надо давать разряжаться , при этом оптимальную производительность ставить на 80%, тогда он подольше работает.
я тоже сначала на зарядке только работала, а мне ноут сам рекомендацию выдал.