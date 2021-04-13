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"Страшнее уже быть не может". Чего ждать алтайским туристам после закрытия Турции

, ИА "Амител"
Турфирмы рассказали, могут ли отдыхающие поменять путёвки и куда
На море / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

На море / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Алтайские туристы, которые лишились запланированного отпуска в Турции и Танзании, могут без проблем перебронировать даты или отдохнуть в других странах. Однако несмотря на появление общих "инструкций" от Ростуризма и туроператоров, барнаульские турагентства ждут более подробной информации и разъяснений, что должны делать россияне, которые уже улетели на отдых.

Неприятно, но время такое

Алтайские турагентства до последнего надеялись, что Турцию и Танзанию не закроют для российских отдыхающих: именно на эти направления продана большая часть всех путёвок на апрель-май. Чаяния не сбылись: вечером 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что чартерное сообщение с этими странами ограничат с 15 апреля по 1 июня 2021 года. 

Официальной причиной отмены перелётов в Турцию стал резкий рост заболевания коронавирусом в этой стране. Ещё в начале года в стране ежесуточно фиксировали по 10-15 тысяч новых случаев коронавируса. В апреле ситуация усугубилась. По данным на 12 апреля, официально зарегистрировано 3,85 миллиона случаев заболевания (+ 50 678 за сутки). По информации Роспотребнадзора, именно из Турции в Россию были завезены новые штаммы коронавируса. Однако некоторые эксперты уверены, что причиной закрытия границ стал политический конфликт из-за Украины. В Танзании же местные власти не признают пандемию, статистику заболевших не ведут, что также стало причиной для прекращения авиасообщения с этой страной.

Сразу после решения оперштаба о прекращении авиасообщения, вечером 12 апреля алтайские туристы начали "обрывать" телефоны представителям агентств. Впрочем, особых претензий и возмущений не было: все осознавали, что пандемия коронавируса ещё не закончилась, и ситуация может измениться в любой момент, отмечает руководитель турагентства "Система" Наталья Гребенникова:

"Мы четыре дня находились в тревожном состоянии, пока этот вопрос обсуждали, рассматривали. Вчера вечером (12 апреля, – прим. ред.) узнали, что направления закрыли. Ничего страшного мы не видим, если, конечно, ограничения продлятся только до 1 июня. Туристы, которые хотели улететь на майские праздники, сразу начали писать и звонить. Но паники никакой нет – страшнее, чем в прошлом году, уже быть не может. Неприятно, но в такое время мы живём".

А что делать тем, кто купил путёвки?

По словам Гребенниковой, сейчас алтайские турфирмы ждут официальных и подобных разъяснений от туроператоров, чтобы ответить на все вопросы несостоявшихся путешественников:

"От туроператоров мы ждём сообщений и официальных писем, и уже затем начнём связываться со своими клиентами, передадим им информацию. Мы транслируем информацию, которую получаем только от туроператоров и государства", – подчёркивает эксперт.

Ждут турфирмы и разъяснений о том, что делать отдыхающим, которые уже улетели в Турцию и Танзанию. Ростуризм, кстати, уже сообщил, что они смогут провести там весь отпуск и улететь в ранее запланированные даты. Но для тех, кто решит прервать отдых и вернуться на родину раньше, организуют вывозные рейсы. Но пока неизвестно, когда они заработают. 

По словам Натальи Гребенниковой, сейчас Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ) собирает информацию от фирм, сколько всего алтайских туристов находятся в Турции и Танзании. 

"Мы уверены, что всё отрегулируют, как в прошлом году. Главное, чтобы сами туристы были согласны с принятыми решениями", – отмечает Гребенникова.

Если не Турция, то что?

Жители Алтайского края, которые собирались вылететь в Турцию или Танзанию после 15 апреля, отдохнуть за рубежом все-таки смогут, но уже в других странах. Например, сейчас российских туристов принимают в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на Кипре, говорит руководитель фирмы "ГЛЭМ-ТУР" и член АРАТ Ольга Ришко.

"Мы ждём от туроператоров разъяснений для туристов, вылет которых в Турцию или Танзанию был запланирован после 15 апреля. Возможно, будет предложено перебронирование на отрытые в данный момент страны: ОАЭ, Куба, Кипр, а также российские курорты –Крым, Сочи. Есть положительные вести по Египту. Была информация, что Лавров (Сергей Лавров, глава российского МИД – прим.ред.) едет в Египет и, возможно, будет открыто сообщение с Шарм-эль-Шейхом", – говорит руководитель фирмы "ГЛЭМ-ТУР" и член АРАТ Ольга Ришко.

По ее словам, в Турции купальный сезон длится до конца ноября, поэтому туристы, которые по каким-то причинам не захотят лететь в другие страны, смогут отдохнуть в этой стране после 1 июня. Эксперты считают, что к этому времени Турция примет все противоковидные меры, и число заболевших пойдет на спад.

"Вспышка коронавируса в Турции зафиксирована только в северных районах, это далеко от Анталии (популярного у россиян курорта – прим.ред.), в самой Анталии вспышки не были. Отели сейчас введут строгий режим дезинфекции, профилактики, противоковидных мер. Мы надеемся, что с 1 июня страну откроют, и туристы, которые не улетели в мае, улетят в июне, июле, августе, вплоть до ноября", – говорит Ольга Ришко.

В барнаульских турфирмах также предполагают, что отдых для фанатов турецкого берега не подорожает из-за переноса сроков. По опыту 2020 года стоимость тура при переносе на другой месяц будет заморожена, и отдыхающим не придется доплачивать, говорят эксперты.

Цифра

Сейчас россияне могут улететь на отдых в 31 страну.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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