Ростуризм открыл горячую линию по вопросам, связанным с Турцией

Ростуризм открыл для жителей страны горячую линию по вопросам, связанным с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. Как сообщает РИА Новости, позвонив по номеру +7-495-018-64-11 можно получить актуальную информацию о действующих ограничениях.

Операторы подскажут варианты действий в случае отмены рейса и проконсультируют по индивидуальным вопросам. Кроме того, по горячей линии можно узнать номера любого туроператора, которые работают на закрытых направлениях.

Горячая линия доступна для туристов с 09:00 до 21:00 по московскому времени.

Напомним, что Россия официально приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Ограничения, по словам властей, связаны с тяжёлой эпидобстановкой – в Турции выявляют за сутки более 50 тысяч заражённых.

Также с 15 апреля все прибывающие в страну россияне обязаны сдать тест на коронавирус в течение трёх дней и соблюдать режим изоляции до получения отрицательного результата.