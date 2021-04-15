МИД РФ: США поставили под сомнение целесообразность использования доллара

Последние действия США ставят под сомнение целесообразность использования доллара и подконтрольных Западу платёжных систем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Естественно, всё это ставит под сомнение не только целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надёжность использования подконтрольных Западу платёжных механизмов", – цитирует дипломата ТАСС.

Захарова отметила, что работа России над сокращением доли доллара в национальных платёжных системах сокращается. Представитель отметила, что это "вынужденное решение", принятое "в условиях потери доверия к Западу в вопросах обеспечения бесперебойного доступа к международной финансовой системе", а также ввиду "снижения предсказуемости экономической политики США и неконтролируемого введения ими необоснованных ограничительных мер".

Напомним, что 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации. Страна запретила своим компаниям приобретать долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ, а также высылает 10 сотрудников дипломатической миссии России в Вашингтоне.