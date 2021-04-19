Самолёт из Японии экстренно приземлился в Новосибирске

Грузовой самолёт, совершавший рейс Париж – Токио, экстренно сел в Новосибирске. У члена экипажа Boeing 787-8 произошёл инсульт.

Как сообщает NGS.RU, судно принадлежит японской авиакомпании All Nippon Airways. Пилоты запросили посадку, находясь над Нижневартовском, и в 09:53 по местному времени приземлились в новосибирском Толмачёво. Командира воздушного судна экстренно госпитализировали в реанимацию.

У грузового самолёта есть дублирующий экипаж. Судно продолжит полёт примерно через 18 часов.

Напомним, что 4 апреля другой самолёт All Nippon Airways экстренно приземлился в Красноярске. Предположительно, причиной аварийной посадки стал отказ левого двигателя.