Самолёт из Японии экстренно приземлился в Новосибирске

Грузовой самолёт, совершавший рейс Париж – Токио, экстренно сел в Новосибирске. У члена экипажа Boeing 787-8 произошёл инсульт.
Как сообщает NGS.RU, судно принадлежит японской авиакомпании All Nippon Airways. Пилоты запросили посадку, находясь над Нижневартовском, и в 09:53 по местному времени приземлились в новосибирском Толмачёво. Командира воздушного судна экстренно госпитализировали в реанимацию.
У грузового самолёта есть дублирующий экипаж. Судно продолжит полёт примерно через 18 часов.
Напомним, что 4 апреля другой самолёт All Nippon Airways экстренно приземлился в Красноярске. Предположительно, причиной аварийной посадки стал отказ левого двигателя.
Комментарии
Посмотрел пилот в какой опе живет русский народ под предводительством путина и его прихлебаев из едра и ему стало плохо...
11:35 - гость -
Он еще Украину не видел, там сразу смерть...
19.04.2021 11:35
- гость -
Кто тебя просил в жюпе поселяться?
19.04.2021 12:03
Иsтина
Да ты не переживай, ты там же живешь!
Подводим итоги: там живут два глиста, 12:03, 12:06, которые обмениваются информацией через амик
Может, глистогонного ...