Церемония прощания с бывшим вице-губернатором Иваном Шефером пройдёт в Барнауле 21 апреля

Церемония прощания с бывшим вице-губернатором Алтайского края Иван Шефером состоится в Барнауле в среду, 21 апреля. Она пройдёт в ритуальном зале на ул. Попова, 21а, с 12:15 до 14:15, сообщает "Алтапресс". Шеферу было 66 лет. Причина смерти не уточняется.

Иван Шефер родился в Калманском районе 28 декабря 1954 года. Окончил исторический факультет АГУ. Трудился в администрации Алтайского края на разных должностях, был вице-губернатором с 1991 по 1992 год. После работал на различных производственных и коммерческих предприятиях в Алтайском и Красноярском краях.

С 2004 по 2008 год являлся депутатом Барнаульской городской Думы.