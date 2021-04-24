Барнаулец разбил свою машину, чтобы она не досталась полицейским

Житель Барнаула обиделся на то, что его машину забирает эвакуатор и попытался её разбить. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам горожан, автомобиль долгое время стоял на парковочном месте для инвалидов и люди просили владельца освободить его, так как в доме проживают люди, которые могут пользоваться этим местом. Барнаулец просьбы проигнорировал, и тогда за его машиной приехал эвакуатор.
Молодой человек не захотел, чтобы автомобиль достался полицейским целиком, и начал его бить. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, автомобилисту помогали несколько его знакомых. Вместе они даже попытались перевернуть "Ладу", но сил им не хватило.
Ранее сообщалось, что двух школьников подозревают в умышленном повреждении двух автобусов в Майминском районе Республики Алтай. Они забросали технику камнями после неудачной попытки угона.
Комментарии
чтобы автомобиль достался полицейским
Так полицейским он и не мог достаться, он на штраф стоянку бы уехал, но собственника бы не поменял же. Наверное цена авто меньше, чем плата за штраф стоянку, поэтому забирать его он не собирается
Так не доставайся ж ты никому! ((Бесприданница Островского)
Видимо тоже инвалид по уму и друзья такие же. Права отобрать, выдать справки об инвалидности, тогда будет законное право на место.
А мусора, который неадеквату права выдавал не желают допросить ?
Стекла били, мусорили. Надеюсь власти хватит сил впаять им администротивку, и отправить гав..о собачье в парке Изумрудном убирать. Что бы другим не повадно было.