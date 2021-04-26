Очередное нападение бродячих собак на человека произошло в Рубцовске

В Рубцовске стая бродячих собак напала на ребёнка на пр. Рубцовском. О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях.
На школьника, который переходил дорогу, кинулись сразу три собаки, самостоятельно отбиться от животных юный горожанин бы не смог.
"Проезжавшие мимо на автомобиле взрослые остановились и отогнали стаю. Это уже третий случай за неделю. Как долго это будет продолжаться? Что должно произойти, чтобы хоть что-нибудь начали делать?" – написали возмущённые горожане.
Напомним, что в последнее время в Рубцовске участились случаи нападения бродячих собак на людей. 24 апреля животные набросились на женщину в парке имени Кирова, где ранее от бездомных псов пострадал ребёнок.
Комментарии
Кто подписал закон об обращении с животными с подачи зоошизы?
Нет мужиков в Рубцовске.
И администрация ОНО
и в селе Ключи Ключ р-на Алт края-сейчас 6 прививок от бешенства мальчику 1 кл выполняют по графику.