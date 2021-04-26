Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, в каких случаях прививка от коронавируса может навредить здоровью. По его словам, даже те вакцины, которые считаются надёжными, подходят не для всех.
Первый вариант, при котором может пострадать пациент, – непереносимость одного из компонентов вакцины. Врач не рекомендует прививаться людям, которые имеют аллергические заболевания. Ещё одна возможная причина для отказа от прививки – острое заболевание каких-либо органов.
Кроме того, от вакцинации лучше отказаться беременным и людям, которые в данный момент чувствуют у себя симптомы простудных заболеваний.
Ранее Мясников заявил, что парацетамол может быть опасен для здоровья в ряде случаев. Специалист отметил, что это лекарственное средство вредно при похмелье и в сочетании с алкоголем.
Комментарии