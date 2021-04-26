Эскизы плакатов ко Дню Победы разработали в Барнауле

Фото: barnaul.org
В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали эскизы праздничных плакатов, которыми украсят город к 76-летию Победы. На плакатах изобразили 30 Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны.
"Девять плакатов посвящены Героям Советского Союза, именами которых названы улицы города. На одном плакате изображён комдив Баклаков – первый командир 28-й лыжной бригады, сформированной на Алтае. 20 плакатов посвящены лётчикам – Героям Советского Союза, многие из которых окончили Барнаульский аэроклуб", – рассказали в пресс-центре мэрии.
Для размещения плакатов используют не менее 100 рекламных конструкций. Их разместят на крупных городских улицах и на барнаульском Арбате. Завершить оформление города планируется к 30 апреля.
Ранее сообщалось, что празднование Дня Победы в Алтайском крае в 2021 году, скорее всего, вновь пройдёт в онлайн-формате. Федеральный центр настойчиво рекомендует регионам отменить все публичные мероприятия по 9 мая включительно.
Комментарии
Немец предложил?
Слишком пёстро. Текст не читается, его слишком много. Очень плохо.
Оно и понятно- делали не профессионалы, а чиновники.
Нет qr кода не ссылку на плакате, никто в здравом уме не будет стоять и печатать каждый символ.